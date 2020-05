TORREMAGGIORE – ITALIA IN COMUNE – Sarebbe in arrivo un aumento mensile di 300€ per gli ospiti presso la Casa accoglienza anziani “Donatelli-Santoro” della Parrocchia San Nicola

Sarebbe in arrivo un aumento mensile di 300€ per gli ospiti presso la Casa accoglienza anziani “Donatelli-Santoro” della Parrocchia San Nicola in Torremaggiore.



Italia in Comune ritiene necessario un gesto di responsabilità da parte della direzione della casa accoglienza anziani in considerazione del momento straordinario di emergenza che vive il territorio

Sarebbe in arrivo un aumento mensile di 300€ per gli ospiti presso la Casa accoglienza anziani “Donatelli-Santoro” della Parrocchia San Nicola in Torremaggiore. La possibile richiesta di integrazione sarebbe già giunta ai parenti di alcuni ospiti presso la casa per anziani di Torremaggiore. Una circostanza che ha generato perplessità e preoccupazione non solo nei congiunti degli ospiti ma anche nei rappresentanti locali del movimento “Italia in Comune” per le implicazioni che comporta per tante famiglie già in crisi a causa dell’emergenza virus.

“Non bastava il lockdown – spiegano del direttivo sanseverese di Italia in Comune -, con tutte le criticità conseguenti. Un’altra batosta si potrebbe abbattere sulle spalle di tante famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese o che vedono nero il proprio futuro. Per chi ha parenti presso quella struttura dal prossimo mese di maggio si aggiungerebbe anche un aggravio di 300 euro mensili per integrare la retta del proprio congiunto. Una decisione che, considerato il momento che stiamo attraversando, ci sembra poco opportuna nei tempi e nell’entità della cifra richiesta”.

I rappresentanti del direttivo hanno inoltre constatato che nelle altre case per anziani presenti sul territorio non vi è alcuna iniziativa simile. Pertanto sarebbe auspicabile che la presunta richiesta di integrazione, che sarebbe stata motivata dall’aumento di costi derivanti dell’emergenza Covid 19, venisse cancellata perché per molte famiglie proprio a causa dell’emergenza virus si registra una diminuzione di entrate economiche. “Per tale motivo – concludono dal direttivo di Italia In comune -, riteniamo necessario un gesto di responsabilità da parte della direzione della casa accoglienza anziani “Donatelli-Santoro” in considerazione del momento straordinario di emergenza che vive il territorio”.

Il Direttivo di Italia in Comune San Severo