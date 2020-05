CAPITANATA – AL VIA LO SFALCIO DELL’ERBA SULLE STRADE PROVINCIALI

La Provincia di Foggia, nell’ambito del programma dell’Ente per lo sfalcio dell’erba e del taglio della vegetazione lungo i cigli delle strade provinciali, ha acquistato tre nuovi trattori dotati di braccio tagliaerba e di dispositivi antifurto satellitari che consentiranno unitamente all’utilizzo di mezzi già in dotazione di effettuare direttamente il servizio. Negli anni scorsi l’Ente spendeva circa € 700.000,00 all’anno per un solo sfalcio d’erba lungo le strade provinciali. “Con i nuovi mezzi – dichiara il Presidente della Provincia, Nicola Gatta – ci sarà un notevole risparmio economico, ma soprattutto il continuo e costante sfalcio dell’erba lungo le strade provinciali. Proseguiamo nell’azione diretta della Provincia tesa ad ottenere maggiore efficacia ed efficienza nei servizi resi ai cittadini”. I lavori di ripulitura delle strade, già iniziati, sono coordinati dal Servizio Viabilità dell’Ente.