FOGGIA – Coronavirus: fronte comune tra Associazioni dei Proprietari e degli Inquilini. Lettera aperta al Sindaco Landella

COMUNICATO STAMPA

Coronavirus: fronte comune tra Associazioni dei Proprietari e degli Inquilini.

Lettera aperta al Sindaco di Foggia. Richiesta incontro urgente per affrontare il gravissimo disagio derivante dalla pandemia.

In data odierna le Associazioni della Proprietà immobiliare e degli Inquilini di Foggia hanno redatto un documento unitario con il quale hanno chiesto un incontro urgente al Sindaco della Città, per affrontare il gravissimo disagio conseguente alla crisi economica e sociale derivante dalla pandemia che vede locatori e conduttori in estrema difficoltà.

In particolare le Associazioni hanno chiesto l’adozione di provvedimenti di sostegno al settore delle locazioni abitative e commerciali:

– Immediata proroga delle scadenze IMU e TARI al mese di dicembre;

– Riduzione IMU ai proprietari che accettano di rinegoziare i contratti al ribasso, sia per gli usi

diversi che per gli usi abitativi;

– Riduzione TARI in favore di coloro che hanno subìto una riduzione del reddito o interruzione

del lavoro.

I firmatari vogliono così contribuire alla ripresa economica in modo equo e giusto con l’intenzione di incentivare gli accordi tra proprietari e inquilini per rimodulare il canone di locazione o favorire il passaggio da contratto libero a contratto agevolato attraverso l’Accordo Territoriale per la stipula dei contratti a canone concordato, depositato in data 09.03.2020.

LE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA

F.to Franco Granata – CONFEDILIZIA F.to Dott. Michele Marangelli – A.P.P.C. F.to Avv. Saverio Catalano – CONFAPPI F.to Avv. Dario Balsamo – U.P.P.I.

LE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DEGLI INQUILINI

F.to Michela De Palma – SUNIA F.to Leonardo Piacquaddio – SICET

F.to Pasqualino Festa – UNIAT

F.to Gerardo Defeudis – ASSOCASA

F.to Rosetta Signore – UNIONE INQUILINI