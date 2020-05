FOGGIA – UNIONE STOCCATORI MATERIE PRIME CONFCOMMERCIO, DONATI 10.00O EURO PER L’EMERGENZA COVID-19

Foggia, 5 maggio 2020 – Nei giorni scorsi, l’Unione stoccatori materie prime di Confcommercio provincia di Foggia ha donato la somma di 10.000 euro all’azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Foggia da destinare all’emergenza Covid-19.

“La nostra azione è stata spontanea, una spontaneità urgente per il tempo che stiamo vivendo – ha dichiarato il presidente provincia USMP, Emanuele Vocale. Ci è sembrato un dovere contribuire ad aiutare un’istituzione, come quella ospedaliera di Foggia, che è in prima linea nella lotta al virus. Come non ci sottrarremo alla collaborazione con tutto l’indotto del nostro settore, così pensiamo che dobbiamo fare rete per contribuire a facilitare il lavoro dei nostri ospedali”.