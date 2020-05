SAN NICANDRO GARGANICO – A fuoco camion di un mobilificio: le fiamme danneggiano un’auto

Un incendio è divampato la scorsa notte, a San Nicandro Garganico, dove poco prima della mezzanotte e mezza è andato a fuoco il camion in uso ad un mobilifico del posto.

Nel rogo è stata danneggiata anche una utilitaria Hyundai parcheggiata nelle immediate vicinanza. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, non hanno rilevato tracce evidenti di dolo. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza e i titolari dell’attività non hanno fornito elementi utili. Indagini in corso.

fonte foggia today