SAN SEVERO – FESTA LITURGICA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO. LA PREGHIERA ALLA VERGINE DI N. MICHELE CAMPANOZZI

Ricorre fra qualche giorno la Festa liturgica della Madonna del Soccorso (8 maggio). Il prof. Nicola Michele Campanozzi, autorevole FONTE culturale della nostra città, scrittore e giornalista da sempre apprezzato, ha inviato al nostro giornale una poesia “Preghiera alla Vergine” scritta negli anni ’70 del secolo scorso, i cui contenuti oggi si presentano quanto mai attuali. “Purtroppo – aggiunge il prof. Campanozzi – in questo tempo di grave disagio che stiamo tutti vivendo non abbiano neanche la gioia di festeggiare la Madonna come Essa merita. È la Madre di tutti e in Lei sono rappresentate tutte le nostre care mamme”.

La redazione ringrazia il prof. Campanozzi per il bellissimo, quanto attuale contenuto ed invita tutti a leggere la PREGHIERA.

Preghiera alla Vergine

Vergine Maria,

più sacra dell’acqua

e degli Angeli di Dio,

tempio silente

ove si prega

l’Amore,

coro felice

d’un eterno concerto,

Tu sei Colei,

cui il sole e le stelle

chinano, umili,

i loro fari di luce.

Vergine pura,

più bianca del latte

e delle splendide nevi,

manto sublime

d’un trono divino,

coppa illibata

d’un banchetto di Santi,

in Te è Colei,

che le sponde dei cieli

specchiano, sicure,

i loro archi di luce.

Vergine bella,

più radiosa dei fiori

e delle cime dei monti,

lago incantato

di fate e di favole, giardino quieto

in cui dormono le rose,

con Te è Colei

che dona i colori

a un creato rinchiuso

in una selva d’oblio.

Vergine buona,

più dolce del miele

e del verde di maggio,

palpito insonne

d’un cuore che veglia,

luce discreta

che guida gli erranti,

Tu sei Colei

che le lacrime tergi

d’un uomo infelice

in cerca di pace.

Vergine madre,

più cara di tutte

le madri del mondo,

porto sollecito

per navi sbandate,

occhio che piange

per il figlio che soffre,

in Te è Colei

che le umane miserie,

fiduciose, pongono

le loro speranze.

Madre dei poveri,

più vicina di tutti

alle mense degli umili,

cammino accorato

per fratelli sperduti,

calda scogliera

per cuori disfatti,

con Te è Colei

che dispensa l’amore

in case lasciate

ai freddi disprezzi.

Maria di Nazareth,

Vergine e Madre

della nostra notte invernale,

astro sereno

per i tanti giorni perduti,

mano gentile

che asciughi il dolore,

Tu sei Colei,

che, premurosa, prepari

una briciola d’eterno

all’amara nostra vita.