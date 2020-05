SAN SEVERO – Il Sindaco Miglio firma ordinanza: da giovedì riaprono i mercati rionali: Via de Gasperi, Via Alessandrini, Porta San Marco e Largo C. Battisti!

Il Sindaco Miglio firma ordinanza: da domani riaprono i mercati rionali.

Il Sindaco Francesco Miglio, con propria atto N.86 in data odierna, ha disposto ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/ 2000 – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – RIAPERTURA APERTURA MERCATI RIONALI.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATA la nota del Prefetto di Foggia del 29/04/2020 prot. 22441 avente ad oggetto “D.P.C.M. 26 aprile 2020. Mercati rionali. Orientamento” che prevede “la predisposizione, sulla base delle caratteristiche dei luoghi, di una rigorosa pianificazione che contingenti e disciplini gli accessi e le presenze nell’area mercatale di operatori commerciali e consumatori attraverso rigorose prescrizioni finalizzate a prevenire ogni forma di assembramento e che consentano il pieno rispetto delle normative recentemente adottate a tutela della salute pubblica”.

DATO ATTO:

 dell’esigenza di riavviare l’attività di vendita nei mercati rionali di via De Gasperi, via Alessandrini, Porta San Marco e Largo Cesare Battisti (limitatamente ai box), al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica, evitando i rischi di assembramento e di potenziale contagio;

 che, sulla base delle caratteristiche dei luoghi, è stata predisposta una regolamentazione per il contingentamento e la disciplina degli accessi e delle presenze nell’area mercatale di operatori commerciali e consumatori attraverso rigorose prescrizioni finalizzate a prevenire ogni forma di assembramento e che consentano il pieno rispetto delle normative recentemente adottate a tutela della salute pubblica;

ORDINA

 la riapertura dei mercati rionali di via De Gasperi, via Alessandrini, Porta San Marco e Largo Cesare Battisti (limitatamente ai box) a far data da giovedì 7 maggio 2020, dalle ore 7.30 alle ore 14.00, con esclusione dei giorni festivi, per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, previa attuazione delle prescrizioni previste dalla regolamentazione all’uopo predisposta;

DISPONE

 di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.

 la presente Ordinanza ha efficacia sino al 17 maggio, fatta salva l’eventuale proroga delle disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020.

AVVERTE

– le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, salvo eventuali sanzioni più gravi ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19.

Dalla Residenza Municipale, lì 6 maggio 2020

IL SINDACO F.to avv. Francesco Miglio

SAN SEVERO, 6 MAGGIO 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo