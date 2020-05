SAN SEVERO – TORREMAGGIORE – I Volontari di Croce Rossa Italiana – Comitato di San Severo Torremaggiore celebrano l‘8 maggio in tempo di Covid 19-Fase2

I Volontari di Croce Rossa Italiana- Comitato di San Severo Torremaggiore celebrano l‘8 Maggio in tempo di Covid 19-Fase2.

L’8 Maggio è la data in cui ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa, nel giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore dell’Associazione oltre 100 anni fa’. È l’occasione per ringraziare i Volontari impegnati nel mondo (98 milioni di persone, 150 mila in Italia), sotto l’emblema della Croce Rossa e rispettosi dei Sette Principi: donano “se stessi” in aiuto alle sofferenze e alle vulnerabilità delle persone, attraverso percorsi e manifestazioni dedicate. La Presidente Paola Cuccitto dichiara “anche i Volontari di Croce Rossa Italiana del Comitato di San Severo Torremaggiore celebrano l‘8 Maggio, impegnati più che mai in tempo di Covid 19 per affrontare la Fase2. La nostra Festa offre ai Volontari l’opportunità di avvicinare la cittadinanza al Movimento della Croce Rossa e far conoscere quali azioni sono attive in tempo di Emergenza Sanitaria nei Comuni di pertinenza: Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Chieuti, San Paolo, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore”. Il gruppo conta oltre 200 volontari di cui 50 impegnati in prima linea, il direttivo con i Delegati di Area e lo Staff di segreteria svolgono un intenso lavoro di programmazione e coordinamento delle attività ordinarie contestualmente a quelle di emergenza”. Nello specifico il Comitato ha attivi i seguenti servizi: AREA EMERGENZA:

 PRONTO FARMACO E PRONTO SPESA in collaborazione con i COC e la Protezione Civile dei Comuni di San Severo, Torremaggiore e Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia al fianco di alcuni volontari della CONGEAV e Radio Club di San Severo, Confraternita di Misericordia e Guardie Ambientali di Torremaggiore.

 CRI PER LE PERSONE Servizio Nazionale h24 con numero verde 800-065510 al quale chiedere aiuto sanitario, psicologico, ricongiungimento familiare o la consegna di Farmaci grazie ad un accordo della CRI con FEDER FARMA e A.S.SO.FARM;

 DISTRIBUZIONE VIVERI in collaborazione con i COC e la Protezione Civile dei Comuni già citati;

 DISTRIBUZIONE dei DPI, GEL Disinfettanti, dispositivi elettronici di ausilio alla didattica a distanza e di tanto altro;

 SOMMINISTRAZIONE DI TEST RAPIDI attivata dal comune di San Severo attraverso la taskforce composta da alcuni medici ed infermieri volontari, volontari di CRI e Guardie Costiere Ausiliarie. I test rapidi sono stati somministrati a tutti i volontari delle Associazioni presenti nei COC, al corpo di Polizia Locale, Operatori Ospedalieri, Medici di Base, Pediatri di libera scelta.  RFL Restoring Family Links è l’attività volta a ristabilire i legami familiari interrotti. Nata in tempo di guerra, riattivata per il ricongiungimento dei migranti separati durante gli sbarchi, oggi in tempo di COVID19, viene utilizzata dagli operatori Nazionali e locali per agevolare la ricerca e l’avvicinamento di persone rimaste in quarantena anche all’estero. Il Comitato ha registrato una straordinaria storia a lieto fine.

AREA GIOVANI VOLONTARI

103 volontari under 32 sono impegnati in attività di intrattenimento sui social:

 “una CRI da Favola” 5 appuntamenti con fantastiche favole su Facebook alle ore 17,00.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121414756193170&id=103111411356838

https://www.facebook.com/crisanseverotorremaggiore/.

La squadra di presentatori, raccontastorie e anche addetti al montaggio dei video, hanno creato

uno spazio virtuale, per 5 sabato consecutivi a partire dal 2.5.20, rivolto ai bambini rimasti a casa

durante questa emergenza;

 Abecedario dell’emergenza Coronavirus storie, raccontate sui social, in cui i giovani volontari

hanno impersonato le varie regole, utili ad affrontare l’emergenza;

 “#Passa la maglietta” una challenge lanciata dal Comitato Cri di Molfetta con un video dove i

giovani volontari del Comitato Locale hanno interpretato uniti lo scambio virtuale delle divise di

CRI, il cui video su Instagram ha riscosso straordinari risultati con oltre mille visualizzazioni.

AREA SVILUPPO

 RACCOLTA FONDI “Unisciti A Noi…Per Crescere Insieme” finalizzata a cercare donatori

sensibili “Aiutaci ad Aiutare” per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

https://crisanseverotorremaggiore.it/raccolta-fondi-emergenza-covid-19/

Oggi più che mai occorre rendere idonea e operativa la nostra nuova Sede di San Severo,

ottenuta in Comodato d’uso dal Comune di San Severo. È necessario potenziare le azioni di

ausilio e di supporto alla popolazione essendo aumentate le vulnerabilità delle persone a rischio:

anziani, bambini, diversamente abili, di quanti vivono difficoltà sanitarie e le nuove povertà

derivanti dal disagio socio-economico. Il materiale occorrente è vario:

 strumenti di collegamento radio, video (ponte radio, radio trasmittenti,etc),

 un mezzo di trasporto capiente per persone e viveri,

 materiali utili per l’accoglienza e assistenza delle persone in disagio psico–fisico, domiciliare e

durante i trasporti in ambulanza

 strumenti per attività di accoglienza, progetto Nazionale CRI PER LE PERSONE.

 Tante le manifestazioni di solidarietà e riconoscenza da parte delle Comunità in cui si

svolgono le attività. Gratitudine va a tutti coloro che hanno speso parole gentili, sorrisi, carezze

virtuali ai volontari scesi in prima linea, a quanti hanno donato in particolare si ringrazia l’Azienda

Mulino De Vita per i Gel disinfettanti che sono stati consegnati alla popolazione di Castelnuovo

della Daunia, l’associazione Softair Indians con sede a Termoli, per 40 visiere facciali realizzate

con stampante 3D ai Volontari.

Paola Cuccitto conclude “GRAZIE a tutti i volontari che, nonostante la straordinaria pandemia, stanno

dando il massimo, rischiano in prima linea affrontando paure, preoccupazioni per il lavoro, per lo studio,

per la salute propria e dei familiari. Nonostante tutto i volontari di CRI vanno incontro all’umanità che

soffre secondo il principio di UMANITÀ, da cui derivano tutti gli altri: IMPARZIALITÀ, NEUTRALITÀ,

INDIPENDENZA, VOLONTARIETÀ, UNITÀ, UNIVERSALITÀ. La garanzia e il successo dei progetti

messi in campo dai volontari è riscontrabile attraverso la trasparenza dei report e bilanci redatti dalle

segreterie. Il lavoro di progettazione e di realizzazione delle attività è frutto di una sinergia straordinaria”.

Sito da visitare https://crisanseverotorremaggiore.it