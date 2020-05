FOGGIA – NOTTE DI RAPINE. FURTI AD UNA ORTOFRUTTA E A UNA STAZIONE DI SERVIZIO

FOGGIA: INTERVENTI DELLE VOLANTI PER FURTO E RAPINA.



Nella nottata appena decorsa , Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti sono intervenuti per segnalazioni di furto e rapina.

Il primo intervento è stato effettuato poco prima della mezzanotte, presso una rivendita di prodotti ortofrutticoli di via della Repubblica. Dall’inter no ignoti malfattori hanno sottratto soldi dalle casse contabili dei numerosi stand appartenenti alle diverse cooperative agricole locali.

Una delle casse veniva rinvenuta dagli Agenti nei pressi del Conservatorio.

Il danno complessivo è da quantificare.

Il secondo intervento è avvenuto verso le ore 1.20, presso sulla statale 673 in una stazione di servizio, in quanto tre persone, a bordo di una grossa auto tipo SUV avevano appena perpetrato una rapina.

Il vigilante che era sul posto riferiva che i tre uomini travisati da passamontagna, lo minacciavano di non intromettersi in ciò che stavano facendo, dopo di ché, dopo aver divelto la porta del bar si introducevano all’interno, saccheggiando l’intero scaffale delle sigarette per poi scappare attraverso la porta antipanico.

Sono in corso indagini per risalire agli autori dei due eventi criminosi.