MARGHERITA DI SAVOIA – LE FELICITAZIONI DEL SINDACO LODISPOTOPER LA NOMINA DI MARINA LALLIA A PRESIDENTE DI FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA

LE FELICITAZIONI DEL SINDACO BERNARDO LODISPOTO

PER LA NOMINA DELLA DOTTORESSA MARINA LALLI

A PRESIDENTE DI FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA

Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, esprime il suo più vivo compiacimento e formula i più fervidi auguri di buon lavoro alla dottoressa Marina Lalli, designata quale nuovo presidente di Federturismo Confindustria per il quadriennio 2020-2024.

Marina Lalli, già vice presidente vicario di Federturismo ed attualmente vice presidente vicario della delegazione Bari-BAT di Confindustria nonché vice presidente di Federterme, è amministratore unico delle Terme di Margherita di Savoia, società di grande rilievo nel tessuto socio-economico della nostra cittadina: la nomina verrà formalizzata in occasione dell’assemblea dei soci aderenti a Federturismo Confindustria, in programma nel prossimo mese di giugno.

«Il nuovo prestigioso incarico conferito alla dottoressa Marina Lalli – commenta il sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto – onora l’intera comunità di Margherita di Savoia, di cui storicamente le Terme sono il fiore all’occhiello oltre ad essere uno dei motori trainanti dell’economia turistica del nostro territorio. Ritengo particolarmente significativo sottolineare che la dottoressa Lalli è la prima donna pugliese ad assurgere ai vertici di Federturismo: si tratta di un meritato riconoscimento alle sue spiccate doti manageriali, alle sue competenze e alla sua visione strategica che riconosce al termalismo un ruolo cruciale nel quadro più ampio del turismo italiano, bisognoso soprattutto in questo momento di decisioni coraggiose. Alla dottoressa Lalli rivolgo, a nome dell’intera amministrazione comunale di Margherita di Savoia, sinceri auguri di buon lavoro nella certezza che saprà svolgere nel migliore dei modi il prestigioso incarico che le è stato affidato».