PROVINCIA – LA QUESTURA DI FOGGIA IN PRIMA LINEA PER CONTRASTARE I RISCHI DOVUTI AD UN ERRATO ED ECCESSIVO UTILIZZO DI INTERNET AI TEMPI DEL COVID-19

LA QUESTURA DI FOGGIA IN PRIMA LINEA PER CONTRASTARE I RISCHI DOVUTI AD UN ERRATO ED ECCESSIVO UTILIZZO DI INTERNET AI TEMPI DEL COVID-19

Grandissima partecipazione, oltre 35.000 persone raggiunte, 16.000 visualizzazioni della videconferenza, 3000 studenti e più di 30 Istituti Scolastici, hanno seguito, anche attraverso le piattaforme degli istituti scolastici, la videoconferenza in diretta sui rischi di internet ai tempi del coronavirus. L’evento rivolto agli insegnanti e studenti delle scuole secondarie di primo grado e primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, è stato organizzato dal Rotaract Club di Lucera nella persona del Presidente dr. Donato Maria Dell’Aquila, in collaborazione con la Questura di Foggia e la Fondazione Sicurezza e Libertà.

Una partecipazione massiccia, a dimostrazione che, soprattutto in questo periodo legato alla pandemia, gli argomenti trattati, cyberbullismo, dipendenza da internet e adescamento online sono risultati per i ragazzi più che di interesse. Infatti sono giunti oltre 4000 commenti e c’è stata una partecipazione attiva di tantissimi studenti che hanno evidenziato il loro coinvolgimento attraverso numerosissime domande.

È intervenuto lo Psicologo della Polizia di Stato il dr. Giovanni Ippolito che ha parlato dei rischi da sovraesposizione ad internet, riuscendo a tenere un incontro dinamico nonostante la distanza fisica attraverso la partecipazione attiva degli studenti che potevano effettuare domande e commentare l’incontro in diretta.

Hanno aderito all’iniziativa istituti da ogni parte d’Italia: il Convitto Nazionale “Bonghi”, l’I.C. Bonghi-Rosmini, l’I.C. Manzoni-Radice, l’I.C. Tommasone-Alighieri, l’I.C. Bozzini-Fasani, I.T.E.T. Vittorio Emanuele III di Lucera, l’Istituto Giovanni XXIII di Monte Sant’Angelo, l’Istituto “Torelli Fioritti” e “Federico II” di Apricena, l’Istituto “Santa Chiara, Pascoli e Altamura”, la Scuola “Murialdo”, l’I.C. “Foscolo-Gabelli”, IT Notarangelo-Rosati e l’istituto “Dante Alighieri” di Foggia, l’I.C. “Iannuzzi Mons. Di Donna” di Bari, l’IPEOA “M.Lecce” di San Giovanni Rotondo, il liceo “Rispoli-Tondi” di San Severo, I.C. “Madre Teresa di Calcutta” di Campodipietra, l’I.C. “Battisti-Pascoli” di Molfetta, l’ISS “Ferrara” e il liceo scientifico “Cannizzaro” di Palermo.

Numerosi dirigenti scolastici e docenti hanno colto con entusiasmo l’iniziativa, consentendo a numerosi studenti la partecipazione attraverso la condivisione dell’evento sulle piattaforme scolastiche utilizzate in questo periodo dai docenti. La videoconferenza è stata registrata e dunque è disponibile online sulla pagina facebook del Rotaract Club al link:

https://www.facebook.com/rotaract.club.lucera/videos/661612951067237/

Il video è già disponibile per tutte quelle scuole che non hanno potuto partecipare alla diretta e che hanno chiesto l’invio della registrazione della videoconferenza per inoltrarla ai propri alunni.

La Questura di Foggia ancora una volta in prima linea per contrastare i rischi dovuti ad un errato ed eccessivo utilizzo di internet