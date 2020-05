SAN SEVERO – SEQUESTRI DI SOSTANZE STUPEFACENTI. DUE ARRESTI E UN DENUNCIATO!

Nel pomeriggio di ieri , Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di San Severo, nel corso di un servizio predisposto per contrastare i reati in materia di stupefacenti, effettuavano un controllo ad un’auto sospetta con a bordo due uomini.

All’atto del controllo gli Agenti notavano che l’uomo seduto sul sedile posteriore si disfaceva di un involucro buttandolo dal finestrino e nel recuperarlo verificavano che lo stessa conteneva sostanza stupefacente del tipo hashish per circa 20 gr un involucro di circa 5 grammi di eroina, più altre quattro dosi singole di eroina e cocaina.

Tutto il materiale e l’autovettura usata per commettere il reato, venivano sottoposti a sequestro e i due soggetti oltre a essere tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, venivano anche sanzionati per la violazione alle leggi COVID-19, perché provenienti dal Molise.

Entrambi su disposizione dell’autorità giudiziaria venivano posti agli arresti domiciliari.

Inoltre, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in seguito ad una perquisizione personale un soggetto proveniente da un comune garganico, veniva trovato in possesso di 100 gr. di hashish e una piccola dose di cocaina. Gli Agenti sequestravano la sostanza stupefacente e denunciavano l’uomo in stato di libertà.