CERIGNOLA – SEQUESTRATE SETTE CABINE DI MEZZI PESANTI. PROVENTO DI FURTO. UN DENUNCIATO

Il giorno 6 maggio u.s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola e della Sezione Polizia Stradale di Foggia, effettuavano controllo presso un autoparco in località Cerignola su richiesta di una persona che aveva riconosciuto le sue due cabine appartenenti ad un trattore ed un autocarro, oggetto di furto il 21 aprile scorso nella provincia di Bari.

I controlli estesi a tutta l’autodemolizione consentivano di rinvenire e sequestrare, sette cabine di autocarri e 6 pneumatici completi di cerchione, di provenienza furtiva.

In seguito a quanto riscontrato il titolare dell’attività di autodemolizione, veniva denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e riciclaggio.