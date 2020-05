SAN SEVERO – BASKET – SERIE A2 – SFIDA TRA LEGGENDE: SUPERMARIO DEL VICARIO! LA LEGGENDA DI SAN SEVERO BATTE DALLA VECCHIA DI VERONA E PASSA AI QUARTI DI FINALE, AL VIA MARTEDI’!

LEGGENDE, ECCO I MAGNIFICI OTTO

MARTEDÌ VIA AI QUARTI DI FINALE

Si è concluso oggi il turno degli ottavi di finale di Leggende, che in questa fase nazionale sta mettendo a confronto tutte le Leggende elette nella prima, quella dedicata alla storia dei Club. Al termine dei quattro giorni di votazione, che hanno fatto superare nuovamente il muro dei 30.000 voti raccolti per le otto sfide in programma (per una media di oltre 3700 voti a sfida), è così noto l’elenco dei giocatori che si sono guadagnati l’accesso ai quarti di finale. Che scatteranno martedì 12 maggio. Ecco i promossi e gli abbinamenti dei quarti: Basile (Capo d’Orlando)-Chiarastella (Agrigento); Greer (Napoli)-Mannella (Trapani); Corvo (Scafati)-Del Vicario (San Severo); Griffin (Forlì)-Esposito (Imola).

OTTAVI DI FINALE – TUTTI I RISULTATI

La percentuale indicata rappresenta quella scaturita dalla somma dei voti raccolti sulle due piattaforme LNP utilizzate per esprimere la propria preferenza, Instagram e la pagina ufficiale di Facebook. Le sfide più votate sono state Mario Del Vicario-Roberto Dalla Vecchia e Francesco Mannella-Charlie Foiera, entrambe oltre i 5000 voti raccolti. Va aggiunto che ben 11 dei 16 candidati in lizza hanno ottenuto in questo turno almeno 1600 voti. Una manciata di voti ha risolto il duello tra Chiarastella e Amoroso, equilibrate anche Griffin-Ghersetti ed Esposito-Sojourner.

CAPO D’ORLANDO/Gianluca Basile 57% – ROSETO – Remo Maggetti 43%

AGRIGENTO/Albano Chiarastella 50.5% – MONTEGRANARO/Valerio Amoroso 49.5%

NAPOLI – Lynn Greer 70% – TREVIGLIO/Andrea Pecchia 30%

TRAPANI/Francesco Mannella 75% – FERRARA/Charlie Foiera 25%

SCAFATI/Pino Corvo 57% – BIELLA/Joe Smith 43%

SAN SEVERO/Mario Del Vicario 62% – VERONA/Roberto Dalla Vecchia 38%

FORLÌ/Rod Griffin 53% – MANTOVA/Mario Ghersetti 47%

IMOLA/Vincenzo Esposito 54% – RIETI/Willy Sojourner 46%

LA FORMULA

Esauriti primo turno ed ottavi di finale, si passa ora ai quarti, con le sfide in calendario tra martedì 12 e venerdì 16. Seguiranno semifinali (18-22 maggio) e la Finale: che avrà inizio il 24 maggio, ed il 26 conosceremo il volto della “Leggenda tra le Leggende”. Attenzione al calendario di gioco, per sapere quando la vostra Leggenda andrà in sfida.

COME VOTARE

Anche per il turno dei quarti ci saranno sempre 24 ore per esprimere il proprio voto. Si vota solo sui canali ufficiali LNP: nel post del sondaggio sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Ora si passa ad una sfida al giorno, la prima avrà inizio martedì 12, dalle ore 12.00. Lunedì 11 sarà reso noto il calendario dei quarti.

Bologna 10 maggio 2020