SAN SEVERO – Festa del Soccorso 2020: “Con gli occhi dei bambini” – appuntamento live per parlare di tutto quanto è festa patronale

COMUNICATO STAMPA

Festa del Soccorso 2020: “Con gli occhi dei bambini” – appuntamento live per parlare di tutto quanto è festa patronale

In tempi non sospetti, l’Associazione Tradizione Fujente, avrebbe dovuto realizzare degli eventi con gli alunni delle scuole elementari e medie, tramite incontri diretti presso gli istituti scolastici locali, per preparare gli stessi alla Festa del Soccorso.

Lo scopo era quello di portare a conoscenza gli alunni di tutto quanto è riferito alla Festa Patronale, partendo dagli aspetti storici arrivando a quelli attuali, passando attraverso tutti i settori che fanno della più grande ed importante festa di San Severo, qualcosa di unico a livello mondiale: le tradizionali batterie alla sanseverese, fuochi d’artificio, bande, bancarelle, luna park, concerti, mostre, fede, folclore, tradizione…

Purtroppo l’emergenza sanitaria ha bloccato tale progetto ma non di certo la voglia di portarlo a termine. Infatti, grazie al web, l’Associazione Tradizione Fujente metterà in atto quanto detto interagendo in diretta con tutti coloro che lo vorranno, principalmente coi bambini ed i ragazzi.

L’appuntamento live/diretta è stato fissato per mercoledì 13 maggio dalle ore 19.30 alle ore 20.30 circa, sull’omonima pagina facebook dell’Associazione.

L’attività in diretta sarà rivolta principalmente ai bambini ed ai ragazzi i quali potranno interagire live ponendo domande alle quali lo staff associativo risponderà immediatamente anche con l’ausilio di foto e video.

Nel frattempo è partita anche una attività ludica da praticarsi direttamente da casa ed intitolata “CON GLI OCCHI DEI BAMBINI” nella quale chi vorrà, potrà far realizzare dei disegni ai propri figli, riferiti alla Festa del Soccorso e potrà successivamente inviarli alla mail tradizione.fujente@gmail.com oppure tramite whatsapp al numero 351.9286118. Durante la diretta, di mercoledì, alcuni disegni già pervenuti, verranno mostrati e narrati.

L’Associazione Tradizione Fujente, nata solo nel gennaio scorso, si dimostra ancora una volta al passo dei tempi e, in casi come questi di emergenza nazionale, ha creato delle valide alternative che sono state sin da subito ben viste dalla collettività.

Lo spirito giovanile dei componenti dello staffdirigenziale, rende l’associazione all’avanguardia tecnologica in quanto sfrutta al meglio tutto ciò che oggi la tecnologia offre, mettendo a disposizione di tutti, servizi ed eventi che fino ad ora nessuno mai aveva realizzato. Peccato solo che il covid19 abbia bloccato tutte le manifestazioni, altrimenti il programma associativo per la Festa del Soccorso, sarebbe stato pienissimo di appuntamenti di ogni ordine e grado, per grandi e piccini, durante tutto il mese di maggio, in collaborazione anche con tantissime attività commerciali locali, che hanno sposato le iniziative e la serietà dell’associazione.

Lo staff associativo è certo che tutto quanto già progettato, verrà semplicemente rinviato a data da destinarsi anzi non si esclude la possibilità che venga anche abbondantemente ampliato.