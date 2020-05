SAN SEVERO – LE RIFLESSIONI DI N. MICHELE CAMPANOZZI: Una società controllata dalla relatività

di N. Michele Campanozzi

Una società controllata dalla relatività

Una società perfetta non è mai esistita né forse mai esisterà. Le varie regole che si sono inventate, date e poi codificate lungo il corso dei secoli sono sempre state soggette alle tendenze dei tempi e alle richieste delle persone. Un regime di governo perfetto non avrà mai una ragione di esistere senza che mostri anche i limiti e i relativi difetti. Ci può essere il meno negativo, ma mai il perfetto. La realtà è che l’orizzonte entro il quale ci si può muovere resta sempre ispirato alla struttura della natura umana, che di per sé è un coacervo di tendenze, di imperfezioni, di cose positive e di molte ombre purtroppo negative. È la contraddittorietà umana che produce il sociale. Oggi poi con la globalizzazione e sotto certi aspetti con il trionfo della tecnologia, che sembra essere autoreferenziale e fine a se stessa, tutto sta cambiando nel senso di una sensibile riduzione di libertà, di emozioni e di organizzazione del vivere: tutto sembra essere governato da “altro” o da “altri”. Ci troviamo dinanzi a una “società a rete” nella quale i singoli nodi si presentano fra loro interconnessi e intercomunicanti, con pochi spazi lasciati alla inventiva e alla creatività oltre che alla responsabilità delle scelte. Basti vedere come si formano i vari governi di una nazione, chi li determina, quali interessi sono alla loro base, chi dirige le sorti della finanza che va a condizionare le varie decisioni da prendere. Poi basti osservare come sono gestite le tante distorsioni e vicende della storia più o meno recente: guerre locali, lotte di potere, di religione, epidemie e pandemie, ecc….Fino a quando l’uomo resterà immaturo e senza aver raggiunto un completo senso di autoresponsabilità sarà sempre così, purtroppo. Notare la diffusa superficialità, il dominio di una nevrosi collettiva, la ricerca sfrenata e molto spesso incontrollata del piacere di qualunque natura esso sia e a qualunque costo non denota certamente la rappresentazione dell’immagine di una comunità di esseri cresciuti nella direzione di un superamento del proprio relativismo sociale. Il vero male non sta tanto nel non aver capito questa dinamica perversa ma nell’averla eretta ad assoluto da accettare poi come “normalità” consolidata.