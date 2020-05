SAN SEVERO – Nasce un Collettivo di ARTisti Artigiani (CARTA) per fronteggiare tutti uniti la grave emergenza

Nasce a San Severo un Collettivo di ARTisti Artigiani (CARTA) per fronteggiare tutti uniti la grave emergenza che sta colpendo la nostra città e in particolar modo il settore artistico e culturale.

CARTA attraverso i suoi portavoce Tonia d’Angelo, attrice e regista, e Davide dell’Oglio, musicista e divulgatore, unitamente ad altri artisti della città, chiede a tutte le istituzioni democratiche, in primis l’Amministrazione Comunale di San Severo, il doveroso sostegno economico e la disponibilità a collaborare, per fare in modo che l’Arte e la Cultura della nostra terra non sia messa in ginocchio, moralmente ed economicamente, dalla crisi generata dalla pandemia.

Pertanto si chiede di poter usufruire in modo gratuito degli spazi pubblici della città, del Chiostro dei Celestini, dello spazio interno comunale del Museo, della Villa Comunale e di altri luoghi che saranno ritenuti idonei, dalla data del 18 Maggio al 15 settembre 2020.

Tale richiesta nasce dall’esigenza, in questo momento terribile per il teatro e per ogni arte in genere, di poter usufruire di uno spazio protetto e all’aperto a tal modo da continuare le lezioni dei vari laboratori dei corsi, iniziati ed interrotti, dando la possibilità a tutti i giovani e gli iscritti di non vanificare tutto quello che è stato iniziato nel corso degli anni e fino a febbraio scorso; portare a termine brevi saggi, e poter realizzare per l’estate un teatro all’aperto e di strada con piccoli spettacoli, per un pubblico locale, dare l’opportunità di creare, con le dovute precauzioni, momenti di svago, di socialità e cultura, armi fondamentali per una sana rinascita.

Le necessità del settore artistico della nostra città sono una risorsa del territorio che va tutelata e trattata con rispetto e dignità, poichè conferisce alla nostra comunità un valore aggiunto prezioso e inestimabile.

Chiediamo far lavorare gli artisti locali con zero burocrazia, favorendo fondi per una economia che ritorni allo stesso territorio, affinché non si spenga totalmente la cultura e la bellezza della cittadina. Aspettiamo in breve tempo, poiché il tempo ora è nostro nemico, una risposta positiva in merito da parte di tutti.

Cordialmente.

Gli artisti di CARTA