SAN SEVERO – SI AGGIRA DI NOTTE CON LO SCOOTER SENZA MOTIVAZIONE, LA FINANZA LO FERMA E LO ARRESTA PER DROGA

GUARDIA DI FINANZA: DUE PUSHER NELLA RETE DEI CONTROLLI ANTI-COVID 19. SEQUESTRATI 700 GRAMMI DI HASHISH E CONTANTI.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, durante un controllo finalizzato a far rispettare le misure di contenimento dell’epidemia da Coivid-19, hanno tratto in arresto uno spacciatore di 25 anni, residente a San Severo (FG) e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica un suo coetaneo, anch’egli sanseverese,

I “Baschi Verdi” della Compagnia della Guardia di Finanza di San Severo, durante un servizio di controllo del territorio hanno intercettato e fermato, a tarda ora, in una città semideserta, un uomo alla guida di uno scooter privo di una valida motivazione che giustificasse l’allontanamento dalla propria dimora.

Dai primi accertamenti eseguiti sul posto si è scoperto che l’uomo aveva precedenti penali in materia di stupefacenti, motivo per cui i militari hanno ispezionato il motociclo su cui viaggiava rinvenendo circa 16 grammi di hashish. La ricerca è poi proseguita su un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze del controllo, risultata essere nella disponibilità del fermato, e al cui interno è stato rinvenuto altro stupefacente confezionato, pronto per essere spacciato.

A questo punto, la perquisizione è stata estesa, come da prassi, all’unità immobiliare nella disponibilità del soggetto dove è stato rinvenuto altro quantitativo di hashish e identificato un altro soggetto che occupava l’appartamento, ritenuto coinvolto nell’attività illegale.

L’operazione descritta ha consentito l’arresto dell’uomo fermato su strada dai finanzieri, la denuncia a piede libero del suo coetaneo trovato nell’appartamento, il sequestro di circa 700 grammi di hashish, 900 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, una macchina e uno scooter, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente.

Nell’ambito delle misure urgenti messe in campo dall’Autorità di Governo per contenere e contrastare l’epidemia da Covid-19, i Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia proseguono, nell’alveo delle specifiche competenze istituzionali, i controlli sulla limitazione ella circolazione delle persone, sulle sospensioni delle attività industriali e commerciali, nonché in materia di contraffazione marchi, disciplina dei prezzi e rispetto del codice del consumo.