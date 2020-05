APRICENA – IL ROTARY CLUB DI SAN SEVERO DONA MATERIALE DISINFETTANTE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL ROTARY CLUB DI SAN SEVERO DONA MATERIALE DISINFETTANTE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI APRICENA.

APRICENA. – Nella giornata odierna il Sindaco Antonio Potenza ha ricevuto a Palazzo Lombardi il Presidente del Rotary Club di San Severo, Attilio Celeste, accompagnato dal vice Presidente nonché nostro concittadino, il dott. Vincenzo Manuppelli. Il Rotary Club, dopo la donazione economica già effettuata nel mese di Marzo, con la quale abbiamo sostenuto alcuni nuclei familiari in stato di bisogno, ha voluto donare alla nostra città un quantitativo importante di disinfettanti, molto richiesti in questo momento di emergenza Covid-19. Inoltre, lo stesso Club, sta consegnando da giorni centinaia di visiere per gli operatori degli ospedali di Foggia, San Severo e i presidi territoriali di Torremaggiore e San Marco in Lamis. A giorni consegneranno le suddette visiere a tutti i medici di base e i pediatri del distretto sanitario di San Severo, quindi anche ai nostri medici di famiglia e pediatri. Ricordiamo infine che queste visiere sono state realizzate grazie all’utilizzo delle stampanti 3D dell’Istituto Scolastico “FEDERICO II” di Apricena.

L’Amministrazione Comunale e la Città di Apricena ringraziano per la grande sensibilità gli amici del Rotary Club di San Severo (tra i cui associati vi sono molti nostri concittadini) ed il nostro lstituto di Scuola Superiore di cui siamo orgogliosi per la lodevole iniziativa.

#GrazieRotarClub

#CoraggioApricena

#SiamoUnaForza