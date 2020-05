APRICENA – UN VIOLENTO INCENDIO MANDA IN FUMO 170 CASSE DI CAVOLFIORI

La notte scorsa un violento incendio divampato all’interno del capannone di un’azienda agricola nella zona industriale di Apricena ha distrutto numerose casse di verdura.

Nel dettaglio, le fiamme del rogo hanno divorato un muletto e oltre 170 casse di cavolfiori, il cui valore complessivo è in corso di quantificazione.

Le fiamme sono state domate e spente dai vigili del fuoco arrivati sul posto.

Sono ancora da accertare le cause dell’incendio, non si esclude che potrebbe essere di natura dolosa.

Il proprietario, ascoltato dai Carabinieri, ha escluso di aver ricevuto minacce o richieste estorsive.

Purtorppo l’azienda di Apricena non è dotata di impianto di videosorveglianza e per questo motivo non sarà semplice ricostruire quanto avvenuto.

Al momento sono in corso le indagini dei Carabinieri.

Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno