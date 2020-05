FOGGIA – CONTROLLATI TRE GIOVANI. UN DENUNCIATO

Nella giornata del 10 maggio u.s., Agenti del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Ufficio Volanti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, rivolto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, intervenivano in zona San Ciro in quanto sorprendevano tre ragazzi a piedi che si stavano scambiando qualcosa.

In particolare i poliziotti notavano che uno dei due ragazzi che erano giunti in coppia, dava dei soldi al terzo soggetto che stava da solo.

L’atteggiamento tipico di uno scambio di sostanze stupefacenti, faceva scattare il

controllo, difatti, i tre giovani mostravano subito segni di insofferenza e mentre i due ragazzi giunti assieme, risultavano negativi, il terzo durante la perquisizione tentava di disfarsi di tre involucri di cellophane contenenti hashish e uno di marijuana.

La perquisizione veniva estesa anche all’abitazione del predetto, un foggiano di 20 anni, in seguito alla quale veniva rinvenuto tutto il materiale per confezionare le dosi: un bilancino di precisione, due lame intrise di sostanza stupefacente, un rotolo di plastica trasparente, oltre a circa 15 grammi di hashish nascosti in una scatola di legno e 220 euro in banconote di vario taglio.

Tutto quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, mentre il giovane veniva deferito in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.