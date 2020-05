PUGLIA – COVID-19 – Danni al settore florovivaistico: la Regione istituisce un fondo di intervento finanziario

Emergenza Covid-19. Danni al settore florovivaistico: la Regione Puglia istituisce un fondo di intervento finanziario.

Nell’ambito delle iniziative di sostegno alle imprese pugliesi colpite dall’emergenza Covid-19, la Regione Puglia con delibera n. 66 del 11 maggio 2020 ha istituito un “fondo interventi finanziari a favore del settore florovivaistici”.

Le palesi difficoltà delle aziende florovivaistiche sono emerse dalle segnalazioni inviate in Regione ed hanno messo in luce una cospicua riduzione della PLV a seguito della distruzione delle piante, causata dalla mancata commercializzazione del prodotto, in conseguenza delle restrizioni al commercio e alla circolazione, dettati dai provvedimenti nazionali e regionali, adottati per far fronte alla emergenza sanitaria Covid-19.

Il fondo ha una dotazione di €. 2.000.000,00 – una boccata di ossigeno alle nostre imprese che hanno subito un danno economico ingente a causa di questa emergenza sanitaria – così il Presidente di Confagricoltura Foggia Filippo Schiavone.

Auspichiamo che tale iniziativa possa insieme ad altre che speriamo siano promosse con il prossimo decreto “Aprile” di maggio, dare il giusto aiuto ad una filiera che non si è mai fermata, che ha continuato a garantire gli approvvigionamenti di cibo, ma che hanno subito enormi perdite – continua il Presidente di Confagricoltura Foggia – per questo serviranno risorse adeguate.