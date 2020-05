SAN SEVERO – COVID-19 – FUORI PERICOLO, LASCIA BARI IL 38ENNE GIOVANE SANSEVERESE CHE PER 38 GIORNI HA LOTTATO PER LA VITA!

E’ ora ricoverano ai Riuniti di Foggia sempre nel reparto di riani mazione un giovane 38enne di san Severo, molto conosciuto in città anche per la sua forte passione per la Cestistica San Severo che è stato è stato dimesso dalla Rianimazione Covid del Policlinico di Bari.

Il giovane era arrivato in elisoccorso il 6 aprile scorso e ricoverato in condizioni critiche. Per oltre un mese (33 giorni) e’stato con un polmone artificiale

I medici che gli hanno salvato la vita lo hanno salutato con un lungo applauso di incoraggiamento mentre lasciava l’ospedale.