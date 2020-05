SAN SEVERO – TEATRO PUBBLICO PUGLIESE: DA OGGI PARTE IL PROGETTO DI EDUCAZIONE TEATRALE ONLINE

L’Assessorato alla Cultura informa che il Teatro Pubblico Pugliese, durante l’attuale periodo di emergenza legata al Covid-19 (Coronavirus) ha progettato un’iniziativa di educazione teatrale online che possa contribuire ad arricchire e ampliare i contenuti della didattica a distanza.

D’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, dal 12 maggio e sino al 12 giugno, il TPP pubblicherà sul proprio canale Youtube dei video appositamente creati per i ragazzi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, suddivisi per fasce d’età e tematiche. I video sono stati realizzati dalle 12 compagnie teatrali pugliesi che hanno partecipato alla prestigiosa vetrina internazionale “Puglia Showcase Kids 2019”, progetto della Regione Puglia ideato e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, finanziato nell’ambito delle FSC 2014-2020 “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”, Progetto Sviluppo e Internazionalizzazione della Filiera Culturale e Creativa dello Spettacolo dal Vivo – Teatro Danza.

“I video – dichiara l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – hanno l’obiettivo di far conoscere il teatro da punti di vista diversi e inusuali, mostrando il “dietro le quinte”, i processi creativi, i momenti più intensi e significativi degli spettacoli”.

Tutti i video potranno essere visionati collegandosi al canale Youtube del Teatro Pubblico Pugliese (https://www.youtube.com/user/TeatroPubblicoPugl).

SAN SEVERO, 12 maggio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo