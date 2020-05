FOGGIA – Fase 2 emergenza Covid: intesa tra Confesercenti e il sindaco Landella. Associazioni di categoria coinvolte per il rilancio dell’economia locale

Proficuo l’incontro tra Confesercenti e il sindaco di Foggia, Franco Landella, sulle azioni da intraprendere nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come da richiesta del presidente Alfonso Ferrara, c’è stata l’attesa riunione per capire come affrontare il momento nel rispetto delle regole di sicurezza e meglio sostenere le attività commerciali, quelle più colpite dalla crisi economica provocata dal contagio. Nel corso della riunione, la delegazione di Confesercenti composta dal presidente Ferrara accompagnato da Nicola Cardone, Luigi Giannatempo, Salvatore Metta e Salvatore Renzulli, ha discusso con il primo cittadino e l’Assessore alle Attività Economiche e Produttive, Sonia Ruscillo, le misure necessarie per ottimizzare le attività del commercio e dell’artigianato della Città capoluogo nel corso della cosiddetta fase 2.

Ferrara ha chiesto al Sindaco e all’Assessore un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria quando si assumono decisioni che riguardano anche l’attività organizzativa delle imprese di prossimità. Il confronto si è concluso con l’impegno del Sindaco Landella a coinvolgere le associazioni di categoria nell’assunzione di provvedimenti e interventi che riguardano l’imprenditoria locale e che coincideranno anche con la cosiddetta seconda fase di riapertura di numerose attività commerciali e di servizi alla persona.