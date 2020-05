FOGGIA – PREANNUNCIATO TAVOLO PERMANENTE IN PREFETTURA PER IL DISAGIO ECONOMICO POST PANDEMIA – COSTANTINO: “SI RENDA EFFICACE IL SISTEMA DELLE ALLEANZE ISTITUZIONALI”

PREANNUNCIATO TAVOLO PERMANENTE IN PREFETTURA A FOGGIA PER IL DISAGIO ECONOMICO POST PANDEMIA – COSTANTINO: “SI RENDA EFFICACE IL SISTEMA DELLE ALLEANZE ISTITUZIONALI”

“È fondamentale agire con un efficace sistema delle alleanze che entri nel merito dei disagi e della crisi economica prodotta dalla pandemia da Covid-19. Come forze sociali unitariamente, non solo vigileremo sul rispetto dei protocolli di sicurezza per i lavoratori, ma proveremo ad intercettare le richieste di intervento provenienti dalle sacche del disagio. Ora è il tempo dei progetti e degli investimenti mirati nei settori chiave: agroalimentare, commercio, turismo, edilizia”.

Carla Costantino, Segretario Generale della CISL di Foggia, commenta i lavori della Conferenza per il disagio sociale ed economico a supportare della ripresa economica del territorio di Capitanata, svoltasi oggi in teleconferenza e convocata dal Prefetto di Foggia Raffaele Grassi.

Nel corso della Conferenza è stata preannunciata la costituzione di un tavolo permanente per la gestione della crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, con un tavolo specifico per il comparto agricolo e per le particolari problematiche relative alla lotta al caporalato, all’illegalità e allo sfruttamento dei braccianti.

Alla Conferenza hanno preso parte il Sindaco di Foggia, il Direttore della Banca d’Italia filiale di Bari, i Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil, i Presidenti di Camera di Commercio e di Confindustria del capoluogo dauno, i Presidenti provinciali di Confagricoltura, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, CIA, Confesercenti.