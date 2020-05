PESCARA – LA SANSEVERESE SHARON TROIANO OSPITE AD UNOMATTINA SU RAIUNO PER PARLARE DEL SUO IMPEGNO SOCIALE IN ABRUZZO!

La scelta di proseguire il mio servizio civile durante l’emergenza Covid-19 è stata certa sin da subito ma, non per questo meno sofferente. Avevo paura, e ne ho tutt’ora ma, ho scelto con responsabilità e amore perché ho sentito di poterlo fare.

La cittadella dell’accoglienza, dove poi sono stata spostata per via dell’Emergenza, per me è stato un posto sicuro, dove mi sono sentita a casa. Questo mi ha dato la forza di provare ad essere casa per chi non ce l’ha; essere una carezza a distanza e un sorriso negli occhi attraverso le grate del cancello dove ogni giorno incrocio gli occhi e le storie delle persone che vengono per i pasti d’asporto e le tante richieste in questo momento di difficoltà; a essere una presenza vicina, una famiglia, per gli accolti del dormitorio e per le persone che telefonicamente si sono rivolte a noi tramite il centro d’ascolto per chiederete aiuto, donare e ricevere. Come ha detto Papa Francesco il giorno di Pasqua “La vita non serve se non si serve” e nonostante le difficoltà ho provato ad essere, insieme alle altre civiliste che hanno condiviso il servizio con me, come fiori di uno stesso prato che sbocciano l’uno accanto all’altro senza chiedersi il perché ma semplicemente per esistere ed essere prossimo all’Altro. Ci siamo scoperti tutti vulnerabili in questo tempo di grande difficoltà ma insieme ci siamo sentiti uniti e più forti nel ribadire il nostro sì a questo servizio.

Sharon