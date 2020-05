CERIGNOLA – CARABINIERI RECUPERANO DUE TRATTORI RUBATI. DENUNCIATO UN UOMO

CERIGNOLA (FG): CARABINIERI RECUPERANO DUE TRATTORI RUBATI. DENUNCIATO UN UOMO. I Carabinieri della Stazione di Cerignola, nel corso di uno dei servizi coordinati che anche la Compagnia di Cerignola, su disposizione del Comando Provinciale di Foggia, pianifica per la perlustrazione delle vastissime aree rurali della città ofantina, hanno recuperato due trattori di provenienza delittuosa. Questi, di cui uno risultato rubato nel 2016 a San Severo e l’altro con numero di telaio abraso, su cui sono in corso accertamenti, si trovavano su un terreno di proprietà di un 55enne del posto, già noto ai militari. I mezzi sono stati sequestrati e il 55enne, che era presente al momento del controllo, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Foggia per ricettazione.