MARGHERITA DI SAVOIA – CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI ATISALE, SODDISFATTO IL SINDACO LODISPOTO: «ACCORDO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI TUTTI»

«La positiva conclusione della trattativa per l’erogazione della cassa integrazione a favore dei dipendenti di Atisale è frutto di una logica di concertazione che ha visto coinvolti con grande senso di responsabilità tutti gli attori sociali coinvolti nella vicenda»: esprime a chiare lettere la propria soddisfazione il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto all’indomani della felice risoluzione della vicenda che segna un passaggio importante nel quadro dei rapporti fra l’Ente Locale, le rappresentanze sindacali ed un’azienda che rappresenta un elemento centrale per il tessuto sociale, economico ed identitario della comunità salinara.

Come è noto, a causa della temporanea situazione di mercato venutasi a determinare a seguito della diffusione del virus Covid-19 la Società Atisale Spa nei giorni scorsi ha informato le RSU della necessità di presentare istanza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) nelle forme semplificate previste dall’art. 19 del DL 18/2020, poi convertito in Legge 27/2020, per una durata prevista di nove settimane.

Il numero dei lavori interessati a rotazione da questo provvedimento sarà pari a 105 addetti e comporterà per ciascun lavoratore la sospensione dal lavoro di cinque giornate intere in ragione di ogni tre settimane di calendario. Le giornate di sospensione saranno individuate dal responsabile del servizio o del reparto in funzione delle esigenze tecniche ed organizzative e comunicate ai lavoratori interessati. In attesa dell’autorizzazione da parte dell’Inps, l’Atisale provvederà ad anticipare ai lavoratori posti in CIGO il trattamento di integrazione salariale relativo al periodo di cassa effettuato; l’azienda riconoscerà inoltre ai lavoratori interessati un bonus ad personam che sarà calcolato in funzione delle ore di sospensione per cassa integrazione. Per l’intero periodo di CIGO richiesta per la causale “Covid-19 nazionale” l’azienda riconoscerà, a titolo di liberalità, buoni pasto per un importo massimo di 75,00 euro a quei dipendenti che nel 2019 abbiano un imponibile fiscale erogato dalla Società non superiore a 40.000 euro; tale liberalità può essere incrementata sino ad un massimo di altri 75,00 euro per quei dipendenti che, oltre al requisito di cui sopra, risultino avere coniuge ed almeno un figlio a carico. L’Atisale Spa, infine, si impegna a corrispondere tredicesima e quattordicesima mensilità per intero, senza decurtazioni.

«Concordo – conclude il sindaco Lodispoto – con l’analisi delle rappresentanze sindacali: in questa trattativa non ci sono vinti o vincitori ma solo la volontà comune di procedere in modo unitario e di collaborare per giungere all’obiettivo. In questo senso il ruolo del Comune di Margherita di Savoia indica la strada maestra da seguire: per un reale sviluppo del territorio serve concordia ed unità di intenti e va dato atto a tutte le parti in causa di aver mostrato grande volontà di andare avanti per superare questa fase di emergenza. Il mio ringraziamento va alle RSU, alle rappresentanze territoriali sindacali, al Direttore Generale di Atisale Flavio Zampieri nonché a tutti i capigruppo consiliari che hanno dimostrato come la concertazione non sia affatto una parola obsoleta: in questa particolare occasione è stato sperimentato con successo un percorso condiviso e finalizzato non solo al mantenimento dei livelli occupazionali ma anche a migliorarli e rilanciare la nostra Salina».