PROVINCIA – BANDIERA BLU: IL PLAUSO DEL PRESIDENTE GATTA AI SINDACI DI PESCHICI, ISOLE TREMITI E ZAPPONETA

La FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato l’elenco di spiagge Bandiera Blu, che vengono insignite dell’ambito premio che determina, tra l’altro, la qualità di una spiaggia in funzione di pulizia delle acque e efficienza dei servizi.

Tre le località della Capitanata premiate: Peschici, Isole Tremiti e Zapponeta.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta dichiara: “Un plauso ai sindaci di Peschici, Isole Tremiti e Zapponeta per il prestigioso riconoscimento conseguito. Per la Capitanata una bella iniezione di fiducia in piena emergenza sanitaria. L’offerta turistica, in provincia di Foggia, sarà in grado di garantire un distanziamento sociale ragionevole imposto dal Covid-19. L’imminente stagione estiva deve essere di stimolo ad un flusso turistico che ancora una volta evidenzierà tutte le eccellenze che il nostro territorio è in grado di offrire”.