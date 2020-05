SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO: PRESENTAZIONE ISTANZE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2020/2021

AVVISO PUBBLICO

******************************

PRESENTAZIONE ISTANZE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2020/2021

**************************

Si informa la cittadinanza che è possibile richiedere per l’anno scolastico 2020/2021 il contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di 1° e 2° grado dalle ore 10.00 del 30 Aprile 2020 alle ore 14.00 del 20 Luglio 2020.

La presentazione delle istanze da parte degli aspiranti al Contributo dovrà essere effettuata unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo anno scolastico 2020/2021.

Al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita per i libri di testo, possono accedere gli studenti residenti a San Severo, che frequentano le scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Statali o Paritarie e appartenenti a famiglie la cui situazione economica si attesti a un livello ISEE pari o inferiore a € 10.632,94.

L’assistenza ed il supporto tecnico verranno assicurati dalla Regione Puglia, attraverso l’indirizzo di posta elettronica

assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it o al numero di telefono: 080.8807404.

Ulteriori informazioni in merito all’Avviso si potranno avere inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: info@studioinpuglia.regione.puglia.it.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di San Severo – Ufficio Pubblica Istruzione – email: pubblicaistruzione@comune.san-severo.fg.it

L’Assessore Il Dirigente ad Interim

Alla Pubblica Istruzione Servizio Pubblica Istruzione

Ass. Celeste Iacovino dott. Vito Tenore

SAN SEVERO, 14 maggio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo