MARCHERITA DI SAVOIA – LA REGIONE PUGLIA ATTESTA ANCHE PER IL 2020 LA QUALITA’ ECCELLENTE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DEL LITORALE

Anche per il 2020 le acque di balneazione del litorale di Margherita di Savoia sono state classificate di qualità eccellente dopo lo screening effettuato dall’ARPA Puglia nella Provincia di Barletta-Andria-Trani.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 116/2008 e dalle direttive comunitarie relative alla gestione delle acque di balneazione, la Giunta Regionale pugliese ha provveduto alla valutazione della qualità delle acque costiere della Sesta Provincia pubblicando i dati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 17.4.2020: ebbene, in tutti i quindici punti del territorio di Margherita di Savoia in cui sono stati effettuati i campionamenti da parte dell’ARPA Puglia il giudizio riscontrato è stato definito di livello “eccellente”.

«La conferma dei dati sull’eccellenza della balneabilità delle nostre acque – dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto – è un ulteriore riscontro rispetto ai dati dello scorso anno ed è coerente con l’attribuzione per il settimo anno consecutivo della Bandiera Blu alle spiagge di Margherita di Savoia: tutta la nostra costa, da nord a sud, dalla foce dell’Ofanto a Torre Pietra e foce Carmosina passando dalla zona centrale sino a Contrada Orno, ha ricevuto la medesima valutazione. Ritengo importante sottolineare che lo stesso giudizio è stato dato anche per quei tratti di costa posti in corrispondenza degli scarichi della rete fognante: segno che gli impianti di depurazione stanno operando correttamente a salvaguardia dell’ecosistema del nostro territorio. In questo modo vengono seccamente smentite, prove alla mano, le fake news di qualche sprovveduto che, nascondendosi dietro profili social, ha messo in discussione la qualità delle nostre acque. La nostra amministrazione comunale continuerà a tutelare la spiaggia e tutte le risorse ambientali di Margherita di Savoia, che sono il fiore all’occhiello del nostro territorio».