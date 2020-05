SAN SEVERO – Festa del Soccorso 2020: domenica 17 maggio “flash mob” sulle note dell’Ave Maria e lancio di palloncini

COMUNICATO STAMPA

Festa del Soccorso 2020: domenica 17 maggio “flash mob” sulle note dell’Ave Maria e lancio di palloncini

In occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Maria SS del Soccorso, L’Associazione Tradizione Fujente, vista l’emergenza sanitaria ancora in corso, che non permette il secolare e tradizionale svolgimento dei consueti festeggiamenti, lancia il Flash Mob sulle note dell’Ave Maria ed a seguire, un lancio di palloncini.

Il tutto verrà svolto dalle proprie abitazioni alle ore 12.30 di domenica 17 maggio 2020, così da rispettare le direttive imposte dai DPCM che vietano qualsiasi tipo di assembramento.

Si invitano tutti i cittadini di San Severo ma anche tutti i concittadini emigrati ovvero tutti coloro che lo vorranno, a partecipare a tale iniziativa in segno di devozione ed attaccamento alla propria tradizione ed alle proprie origini.

Il brano dell’Ave Maria scelto è l’Ave Maria di Andrea Bocelli, reperibile su Yotube.