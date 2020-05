BASKET SERIE A2 – DEL VICARIO SCONFITTO CON ONORE NELLA SFIDA DELLE LEGGENDE

LEGGENDE, QUASI 30.000 VOTI PER ELEGGERE I MAGNIFICI 4: BASILE, MANNELLA, CORVO, GRIFFIN. DA LUNEDÌ LE SEMIFINALI

Si è concluso oggi il turno nazionale dei quarti di finale di Leggende. I quattro giorni di votazione hanno fatto

registrare un nuovo record di voti, se si considera che i quarti hanno visto pervenire 29.421 voti complessivi;

mentre gli ottavi (otto sfide) avevano fatto superare di poco il muro dei 30.000 voti raccolti (30.031). Con la media voti per sfida praticamente raddoppiata, salita da 3.753 a 7.355. Facebook ha raccolto circa il 70% dei voti, mentre da Instagram è confluito il restante 30%.

È così noto l’elenco dei giocatori che si sono guadagnati l’accesso alle semifinali: Gianluca Basile/Orlandina, Francesco Mannella/Trapani, Pino Corvo/Scafati e Rod Griffin/Forlì.

Semifinali che scatteranno lunedì 18 maggio. E per ogni sfida ci saranno stavolta 48 ore di tempo per votare il proprio giocatore preferito. Domenica 17 maggio sarà noto il calendario delle semifinali.

QUARTI DI FINALE – I RISULTATI

Ecco il dettaglio degli esiti dei quarti. La percentuale indicata rappresenta quella scaturita dalla somma dei voti

raccolti sulle due piattaforme LNP utilizzate per esprimere la propria preferenza, Instagram e la pagina ufficiale

di Facebook.

La sfida più votata, ma era nell’aria è stata quella tra Pino Corvo e Mario Del Vicario, che da sola ha raccolto il dato record di quasi 13.000 voti… Che è stata anche la più equilibrata, risolta per poco meno di 300 voti a favore della Leggenda di Scafati.

CAPO D’ORLANDO/Gianluca Basile 53% – AGRIGENTO/Albano Chiarastella 47%

TRAPANI/Francesco Mannella 60% – NAPOLI – Lynn Greer 40%

SCAFATI/Pino Corvo 51% – SAN SEVERO/Mario Del Vicario 49%

FORLÌ/Rod Griffin 54% – IMOLA/Vincenzo Esposito 46%

LA FORMULA

Esauriti primo turno, ottavi e quarti, si passa ora alle semifinali in calendario tra lunedì 18 e giovedì 22 maggio.

Seguirà la Finale: che avrà inizio il 24 maggio, ed il 26 conosceremo il volto della “Leggenda tra le Leggende”.

Attenzione al calendario di gioco, per sapere quando la vostra Leggenda andrà in sfida.

COME VOTARE

Attenzione: per il turno di semifinale ci saranno 48 ore per esprimere il proprio voto. Si vota solo sui canali

ufficiali LNP: nel posto del sondaggio sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram (NOTA: non valgono i

voti espressi sulla pagina messaggi di Facebook).