ISCHITELLA – Nasconde droga negli slip, i Carabinieri arrestano un pusher

Nasconde droga negli slip, i Carabinieri arrestano pusher a Ischitella

A Ischitella, i Carabinieri di Vico del Gargano hanno arrestato un 21 enne, spacciatore, sorpreso a cedere stupefacente ad un giovane.

Il contrasto al crescente fenomeno della vendita e del consumo di droga, che tanto preoccupa le famiglie, rappresenta una priorità per i Carabinieri, che effettuano controlli nei luoghi dove i giovani si incontrano per acquistare stupefacenti.

E proprio per contrastare le “reti della dipendenza”, che i Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano, in questi giorni hanno organizzato un’operazione antidroga flash, per intercettare venditori e acquirenti.

L’operazione di osservazione e controllo, scattata contemporaneamente a Ischitella e Vico del Gargano consentiva di intercettare e fermare alla periferia di Ischitella, un’auto guidata da un 21enne, intento a cedere della marijuana al suo giovane passeggero, il quale alla vista dei Carabinieri, con una manovra sospetta, nascondeva 7 grammi di marijuana negli slip. L’immediata perquisizione in un borsone dello spacciatore faceva spuntare ulteriori 37 grammi della stessa sostanza e due coltelli a serramanico di genere proibito, le cui lame erano intrise di droga. Le ricerche estese nell’abitazione dello spacciatore facevano emergere un bilancino elettronico di precisione e le buste per confezionare e vendere lo stupefacente.

Immediato il sequestro della sostanza e l’arresto del 21enne.

Il giovane acquirente, che per comprare lo stupefacente si era spostato senza validi motivi veniva sanzionato per la violazione delle norme sul coronavirus e segnalato alla Prefettura, quale assuntore.

Nel frattempo, a Vico del Gargano, il Nucleo Operativo perquisiva l’abitazione di una persona sospettata di gravitare nella rete degli stupefacenti, trovandole in casa grammi 4 circa di marijuana e grammi 1 di hashish e pertanto segnalata per uso personale di stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria disponeva la video udienza telematica nella Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano e convalidava l’arresto.