MONTE SANT’ANGELO -COVID-19, AL VIA LA FASE 2. AUGURIO DI UN FUTURO CERTO ALLE PARTITE IVA E AI PROFESSIONISTI

COVID-19, AL VIA LA FASE 2. AUGURIO DI UN FUTURO CERTO ALLE PARTITE IVA E AI PROFESSIONISTI

Da domani, 18 maggio, dopo il lungo periodo di chiusura a causa del Coronavirus, in tutte le regioni italiane gli esercizi commerciali, le partite IVA e gli studi professionali potranno riprendere le proprie attività. Purtroppo, il periodo di sospensione ha duramente colpito questi comparti tanto da pregiudicarne, in alcuni casi, il ritorno al lavoro: tutte le partite IVA (commercianti, artigiani, imprenditori, professionisti) più di ogni altro hanno risentito della crisi economica generata dal lockdown; famiglie intere che hanno investito i propri soldi per avviare un’attività – e che hanno così programmato il proprio futuro – si sono viste da un giorno all’altro senza un soldo e senza una prospettiva.

Per favorire la ripresa e per ridare una speranza agli imprenditori, ai commercianti, ai professionisti, a tutte le partite IVA di Monte e dell’Italia, FORZA ITALIA e VERSO IL FUTURO invitano tutti i cittadini a comprare prodotti italiani nelle attività commerciali locali e a rivolgersi per le proprie esigenze a imprenditori, artigiani e professionisti del posto: solo così l’economia cittadina e quella italiana potranno ripartire e ridare speranza e futuro non solo ai titolari di partita IVA ma anche ai loro tanti dipendenti.

(fonte: Forza Italia e Verso il Futuro – Monte Sant’Angelo)