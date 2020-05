SAN NICANDRO GARGANICO – Ordigno della Seconda Guerra Mondiale ritrovato nel cuore del Gargano. Fatto brillare dai militari dell’11° Regg. Genio Guastatori

Un proietto di artiglieria calibro 76 millimetri di nazionalità inglese e risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato fatto brillare dai militari dell’11°reggimento Genio Guastatori, in una cava nei pressi di San Nicandro Garganico.

L’ordigno è stato ritrovato ieri in prossimità del centro abitato del paese garganico. Sul posto, coordinato dalla prefettura di Foggia, è giunto un team di artificieri dell’11° Reggimento GenioGuastatori di Foggia, unità specialistica dell’Esercito Italiano alle dipendenze della Brigata Meccanizzata Pinerolo. Gli artificieri, in tutta sicurezza hanno provveduto a spostare il proietto di artiglieria in una cava del centro garganico dove è stato fatto brillare. Tutto si è svolto senza alcun problema o disagio per la popolazione.