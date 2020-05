Furto e boato nella notte, intorno alle 3.40, ad Ascoli Satriano dove la banda dei bancomat ha assaltato e fatto saltare in aria lo sportello della filiale della Bper in Largo Ausilio. Il colpo, oltre ad aver provocato danni alla banca, ha spaventato decine di cittadini sobbalzati dal letto per via della forte esplosione. Indagano i carabinieri.

fonte foggia today