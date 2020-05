MATTINATA – L’ESTORSIONE SI TINGE DI ROSA, A FINIRE IN CARCERE UNA GIOVANE MADRE

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia

cautelare in carcere nei confronti di una giovane donna di Mattinata, Francesca

Mantuano, cl. ’91, accusata di estorsione.

L’indagine aveva preso avvio a seguito dalla denuncia presentata ai Carabinieri di Mattinata, nel pomeriggio del 16 aprile scorso, da un cittadino che aveva trovato

attaccato al cancello d’ingresso della propria abitazione un biglietto manoscritto dal

chiaro contenuto minaccioso con tanto di richiesta estorsiva.

Avviate quindi le indagini, Carabinieri avevano proceduto ad acquisire i filmati

registrati dalle telecamere poste all’esterno dell’abitazione, grazie ai quali era stato

possibile riconoscere la donna, la quale, scesa

dalla propria auto nei pressi dell’abitazione, si era avvicinata al cancello, lasciandovi

il biglietto in questione.

Sul foglio, come sopra anticipato, oltre alle minacce vi era una inequivocabile

richiesta estorsiva per la somma di 1000 euro.

Un paio di settimane più tardi, il 29 aprile, la vittima aveva poi ritrovato un secondo

biglietto minatorio sempre sullo stesso cancello, riportante gli stessi contenuti di

quello precedente. Questa volta, però, oltre ai momenti dell’affissione del biglietto, la

visione delle immagini riprese era stato possibile ricostruire anche il tragitto percorso

in auto dalla stessa donna. In più, ora il messaggio riportava le istruzioni per la

vittima sul dove lasciare, alle 18.00 del giorno seguente, una busta contenente il denaro richiesto. Il punto prescelto era sotto una determinata panchina del parco

giochi.

A questo punto gli investigatori avevano organizzato, in accordo con la Procura della Repubblica di Foggia, un servizio per osservare non visti la consegna.

E qui la svolta alle indagini.

La busta, lasciata nel punto convenuto, era poi stata prelevata dall’indagata e subito sequestrata dai Carabinieri che, osservata tutta la scena, erano finalmente usciti dal

loro nascondiglio con grande sorpresa della donna.

La vicenda non era però destinata a terminare così.

Lo scorso 11 maggio si era infatti verificato un ulteriore fatto particolarmente grave

ancora ai danni dell’estorto. Quel giorno, infatti, il poveretto si era ritrovato sempre

sullo stesso cancello l’ormai solito biglietto riportante solamente una secca minaccia,

questa volta però “corredato” da una gallina, uccisa da poco. In quest’ultima

circostanza, a causa del buio, le telecamere avevano potuto riprendere in modo

riconoscibile la sola vettura utilizzata.

I Carabinieri della Stazione di Mattinata e della Sezione Operativa del NORM della

Compagnia di Manfredonia nei giorni scorsi hanno raccolto e trasmesso gli esiti

investigativi alla Procura della Repubblica di Foggia, la quale, valorizzandoli e

integrandoli con le considerazioni proprie, ha ottenuto dal G.I.P. la misura custodiale

notificata ieri pomeriggio alla MANTUANO, conducendola nel carcere del

capoluogo, dove a breve verrà sottoposta all’interrogatorio di rito.

L’auspicio degli investigatori, sia della Polizia Giudiziaria che dell’Ufficio di Procura,

è ora che la positiva conclusione di quest’ennesima triste vicenda spinga

ulteriormente le vittime di soprusi e prepotenze a capire che una via di uscita c’è, e

che è rappresentata dall’affidarsi alle Istituzioni della Stato.