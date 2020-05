SAN SEVERO – Divampa incendio in azienda agricola, distrutti camion e decine di casse per raccolta ortaggi. Carabinieri indagano

Si indaga sulle cause dell’incendio che poco dopo la mezzanotte ha devastato l’azienda agricola Apod sulla SS16 nelle campagne di San Severo. Le fiamme hanno distrutto tre camion e alcune decine di casse di plastica per la raccolta degli ortaggi. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo.

Sul posto i carabinieri per le indagini; sarà sentito il titolare dell’attività. Gli investigatori non escludono possa trattarsi di un incendio doloso; un valido aiuto potrà giungere attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza dell’azienda.

fonte l’immediato