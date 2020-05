SAN SEVERO E TORREMAGGIORE – INTENSA ATTIVITA’ DEGLI ULTIMI GIORNI. DUE ARRESTI ED UN DENUNCIATO

Il 14 maggio u.s., Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo e del Commissariato di P.S, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio nella cittadina di Torremaggiore, notavano un uomo affacciato ad una finestra, noto agli operanti in quanto precedentemente era evaso dagli arresti domiciliari. Si trattava di un bulgaro di 29 anni il quale all’atto del controllo declinava un nominativo diverso da quello conosciuto agli Agenti e poiché non mostrava alcun documento di riconoscimento veniva condotto presso gli Uffici del Commissariato. Dagli accertamenti esperiti emergeva che il predetto corrispondeva al nominativo già noto agli Agenti e in più risultava avere a suo carico un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per scontare 6 anni, due mesi e dodici giorni di carcere per cumulo di pene concorrenti.

Alla fine delle formalità di rito il bulgaro veniva condotto presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena.

Nella giornata del 16 maggio, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di San Severo hanno tratto in arresto un uomo pregiudicato di san severo di 50 anni su ordine di esecuzione della Corte d’Appello di Bari, in quanto è sopraggiunto un provvedimento esecutivo di pene concorrenti, pertanto il predetto, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia per scontare la pena residua di anni 4, mesi 5 e giorni 6 di reclusione, per reati di ricettazione e truffa.

Nella giornata del 18 maggio u.s., gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. nel corso di alcune perquisizioni domiciliari, eseguivano un controllo presso l’abitazione di un giovane incensurato di San Severo. Il predetto trovato in possesso di 150 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile alla preparazione di singole dosi, veniva denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.