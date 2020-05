SAN SEVERO – SOLIDARIETÀ AL SINDACO MIGLIO DALL’ON. GIULIANO E DAL M5S

BATTERIE PIROTECNICHE ABUSIVE A SAN SEVERO

L’ On. Carla Giuliano e la Consigliera Regionale Rosa Barone condannano fermamente l’accaduto ed esprimono vicinanza a Miglio

L’On. Carla Giuliano e la Consigliera Regionale Rosa Barone, quest’ultima Presidente della Commissione Antimafia della Regione Puglia, sono intervenute sulla questione delle batterie esplose nel quartiere popolare Luisa Fantasia, in occasione della Festa patronale di San Severo domenica scorsa.

“La devozione e le tradizioni vanno tenute ben distinte da iniziative che nulla hanno a che fare con la fede e appaiono piuttosto sfrontate sfide lanciate allo Stato in spregio della legalità da un manipolo di delinquenti”.

In ordine alle minacce ricevute dal Primo Cittadino di San Severo, Francesco Miglio, le stesse hanno dichiarato: “chi pensa di poter condizionare le Istituzioni con pubblici avvisi e minacce, non ha compreso che lo Stato è presente sul nostro territorio e proseguirà senza indugio la propria attività di controllo e repressione di ogni fenomeno delinquenziale. Pertanto esterniamo la nostra più ampia solidarietà e disponibilità personale ed istituzionale al Sindaco di San Severo, il quale non sarà lasciato solo a fronteggiare tali soggetti”.

Infine hanno concluso: “la lotta alla mafia ed ai fenomeni malavitosi in generale non deve avere colori politici ma unirci tutti in un unico fronte comune e granitico”.