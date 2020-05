PROVINCIA – LA SOLIDARIETA’ DEL PRESIDENTE GATTA AL SINDACO MIGLIO

“Esprimo, a nome mio personale e dell’Ente che rappresento, piena solidarietà e vicinanza al Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, per le gravi minacce ricevute, un segnale preoccupante in un momento tanto delicato . – Dichiara il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta – Sono certo che tali atti non fermeranno l’impegno quotidiano profuso dal Sindaco Miglio nell’amministrare il Comune di San Severo. Adesso bisogna essere tutti uniti e compatti per contrastare qualsiasi forma di illegalità che possa minare la salute della collettività. L’azione energica messa in campo dal Prefetto Grassi e dalla Squadra Stato è posta a salvaguardia della tutela che interessa il territorio di Capitanata”.