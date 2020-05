SAN SEVERO – ORSA MINORE – venerdì 22 maggio Valentina Petri presenta Portami Il Diario La mia scuola e altri disastri

Le dirette dell’Orsa

venerdì 22 maggio alle 18.30 sulla pagina facebook della libreria

VALENTINA PETRI

presenta

PORTAMI IL DIARIO

La mia scuola e altri disastri

(Rizzoli 2020)

con la partecipazione straordinaria di

Lucia Tancredi

Poi mi monta quella specie di ansia didattica, quella cosa che viene agli insegnanti quando l’uditorio che hanno di fronte si rivela silenzioso ma lontanissimo e irraggiungibile, quel desiderio di fare qualcosa, qualunque cosa che possa creare un legame, scavare un tunnel, aprire uno stargate, instaurare un minimo di comunicazione tra Loro e Noi, tra la realtà e il Sottosopra, tra il mondo dietro ai minuscoli banchetti e il mondo dietro la cattedra che traballa sulla pedana.

Quando entra in aula per la prima volta, Valentina è Quella Nuova e ha davanti ventotto futuri meccanici: c’è uno che si rifiuta di togliere gli auricolari e un altro che messaggia con la tipa; c’è Amebo che fissa il vuoto con aria indifferente; Piallato steso sul banco per nascondersi; il Trucido che ingurgita un panino al tonno. Siamo a settembre, ma l’anno scolastico sembra già lunghissimo. Eppure i giorni passano: passano sempre. E, tra petardi esplosi in cortile e turbolente gite all’Expo, capitano momenti di inaspettata meraviglia, in cui gli studenti abbassano la guardia e scelgono di fidarsi. Sono i momenti raccontati in questo libro, che ci riporta tra i banchi con lo sguardo amorevole e profondamente ironico di una prof davvero speciale. E ci ricorda che i ragazzi, se tendi loro la mano, sanno stupirti come nessun altro.

Valentina Petri vive a Vercelli, dove insegna lettere all’istituto professionale Francis Lombardi. Dal 2017 condivide le sue storie di scuola sulla pagina Facebook Portami il diario seguita da più di cinquantamila lettori. Un suo post sull’Infinito di Leopardi è stato scelto dal FAI per essere letto alla presenza del Presidente Mattarella durante la cerimonia di inaugurazione dell’Orto delle monache sul celeberrimo colle a Recanati. Questo è il suo primo romanzo.

L’inedita triangolazione San Severo, Vercelli, Macerata consentirà una chiacchierata a distanza con Lucia Tancredi, insegnante e scrittrice amatissima dai lettori sanseveresi. Si parlerà del libro e, naturalmente, di scuola.