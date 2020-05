SAN SEVERO – PD – DALLA PARTE DELLA SQUADRA STATO

DALLA PARTE DELLA SQUADRA STATO

Il Partito Democratico di San Severo esprime piena solidarietà all’azione del Sindaco che insieme all’intera maggioranza ha provveduto a denunciare al Prefetto le manifestazioni pirotecniche non autorizzate, creando condizioni di pericolo sia per l’assembramento in cui mancavano le benché minime precauzioni per evitare la diffusione del virus, sia per la mancanza di sicurezza in cui venivano effettuati i fuochi.

Il Partito Democratico condanna fermamente le minacce, le parole e i toni usati sui social, nei confronti del Sindaco e delle Istituzioni, ed auspica che a breve siano presi dei severi provvedimenti nei confronti di coloro che con il linguaggio della violenza e della prepotenza vogliono colpire e ammutolire la società civile rappresentata dalle figure istituzionali del Sindaco e del Prefetto.

La difesa delle istituzioni riguarda ogni singolo cittadino e deve essere portata avanti prendendo le distanze, senza se e senza ma, da chi pensa di usare linguaggi e metodi violenti e mafiosi.

Noi stiamo con lo Stato, da sempre, e sosteniamo il lavoro quotidiano del Prefetto, delle forze dell’ordine e di tutta la squadra Stato che si oppone ad una criminalità, che specula sui bisogni delle persone.

PARTITO DEMOCRATICO

CITTA’ DI SAN SEVERO