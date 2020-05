SAN SEVERO – PSI – SOLIDARIETÀ AL SINDACO ED ALLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE

Sono apparsi e continuano ad apparire sui social, sul web e nei telegiornali, video e notizie che mostrano messaggi minatori, diffamatori e di una volgarità inaudita, tutti rivolti al Sindaco di San Severo ed alle Istituzioni democratiche più in generale. Tutto questo è molto grave e non può che trovare la piena condanna da parte dei Socialisti di San Severo.

Sia le opere di contrasto alla illegalità che le misure adottate per contenere il diffondersi del COVID-19, fin ora condotti dal Sindaco e dalle Istituzioni, trovano il nostro pieno appoggio.

La Segreteria cittadina, i Dirigenti ed i Compagni tutti del Partito Socialista di San Severo tengono dunque ad esprimere la loro piena solidarietà al Sindaco Francesco MIGLIO ed alle Istituzioni e sono pronti a continuare a sostenere le future scelte del Primo Cittadino per assicurare alla popolazione sanseverese la tranquillità necessaria a ritornare ad una vita normale.

Il momento storico in cui ci troviamo è molto difficile e sta mettendo a dura prova l’intera economia mondiale. Dobbiamo resiste e ritornare gradatamente alla normalità. Il desiderio comune di riprendere le vecchie abitudini non può rendere inutili tutti i sacrifici fatti fino ad oggi. È questo il motivo per il quale non si possono accettare spettacoli come quelli che hanno legittimamente portato alla reazione del Sindaco e delle Istituzioni. Poche persone che non riescono a rinunciare allo sparo delle batterie piuttosto che al ritrovo nelle piazze, non possono compromettere il sacrificio di un intera popolazione e far tornare San Severo al Lokdown. L’invito dei Socialisti è dunque quello di rispettare il distanziamento e di evitare le aggregazioni e/o affollamenti, per evitare la ripresa del contagio.