SAN SEVERO – San Severo Democratica esprime solidarietà al Sindaco Francesco Miglio

San Severo Democratica esprime solidarietà al Sindaco Francesco Miglio

La prepotente violenza verbale che ha subito oggi il Sindaco Francesco Miglio, non colpisce solo lui, ma l’intera cittadinanza che il Sindaco rappresenta. Quanto accaduto dimostra la degenerazione del clima d’odio manifestato tramite i social network, soprattutto in una fase delicata e di ripresa per la nostra comunità.

Al Sindaco che in questo periodo critico sta operando con ogni mezzo a favore della cittadinanza, lo incoraggiamo a non cedere e di continuare il suo operato (soprattutto alla lotta alla criminalità sapendo di avere una comunità che lo sostiene nelle sue battaglie.

San Severo Democratica