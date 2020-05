SAN SEVERO – SINO AL 25 MAGGIO SOSPESI I SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO

Il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, il Segretario Generale Dirigente ad interim Vito Tenore comunicano alla cittadinanza che, ai fini di quanto previsto dal DPCM del 17/05/2020 e dall’ordinanza n.237 del 18/05/2020 del Presidente della Regione Puglia, sino al 25 maggio 2020, sono sospesi per il pubblico i servizi bibliotecari, comprese le attività di prestito e restituzione libri. Si rende noto, inoltre, che la sala lettura resterà chiusa per tutto il periodo necessario all’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’edificio che ospita la Biblioteca Comunale, per la realizzazione del progetto #Liberlibri di Community Library finanziato dalla Regione Puglia. Il progetto prevede la trasformazione della sede di rappresentanza della nostra biblioteca comunale in un luogo multifunzionale, tecnologicamente all’avanguardia, più accessibile ai giovani e alle famiglie, e con l’adeguamento della struttura alle normative in materia per renderla idonea ad accogliere un certo numero di volumi.

SAN SEVERO, 20 maggio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo