CERIGNOLA – OPERAZIONE “CERIGNOLA ENTERPRISE”. SQUADRA MOBILE E COMMISSARIATO STANNO ESEGUENDO DALLA PRIME LUCI DELL’ALBA UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE, NEI CONFRONTI DI 13 SOGGETTI!

CERIGNOLA: OPERAZIONE “CERIGNOLA ENTERPRISE”

AGENTI DELLA SQUADRA MOBILE DELLA POLIZIA DI STATO DI FOGGIA E DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI CERIGNOLA STANNO ESEGUENDO, DALLA PRIME LUCI DELL’ALBA UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE, NEI CONFRONTI DI 13 SOGGETTI DI CERIGNOLA.



E’ in corso una operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, da parte degli Agenti della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di P.S. di Cerignola nei confronti di diversi soggetti orbitanti nella criminalità cerignolana.

Ai destinatari della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, è stato contestato il reato di associazione a delinquere, la commissione di reati predatori commessi in Cerignola e in Nord Italia e la cessione di sostanze stupefacenti.

Maggiori dettagli verranno resi noti nel corso della mattinata.