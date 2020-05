SAN NICANDRO GARGANICO: BENEFICIENZA CON UN EURO AL BAR IN PIENA CRISI COVID PER UN CAFFE’ NON PRESO

di: Gino Carnevale

L’emergenza nazionale e internazionale che ci ha colpiti ha messo a dura prova migliaia di commercianti e milioni di cittadini. E’ evidente come il mondo ha cambiato modo di vivere e soprattutto il rapportarsi a tante situazioni quotidiane piene di restrizioni. Ha colpito tutti. Non ha risparmiato nessuno!

tante settimane di chiusura che hanno messo in ginocchio le economie più deboli rafforzando ancora una volta quelle più forti! Ma questa volta sorvoliamo i giochetti di poteri economici internazionali e nazionali per colpa di una classe politica inefficace e parliamo di una idea originale e fruttuosa. “un caffè pagato al bar ma non consumato” per incentivare una già debole economia locale. Parte da San Nicandro Garganico l’originale idea di un ragazzo che sui social sta spronando a pagare un caffè senza consumarlo affinchè si possano racimolare soldi a fine mese per compensare tutto ciò che non si è guadagnato nei mesi di chiusura e per coprire le spese di affitto e problemi vari. Una sorta di mancia che va al proprietario e che a conti fatti se incassa trenta caffè al giorno per trenta giorni mensili sono ben novecento euro puliti che potrebbe investire in pagamenti vari. Idea originalissima del sig. Nico Nardella che ha pensato bene di suggerire a tutti questo nuovo modo di operare facendo una vera e propria beneficienza.

Una idea che merita di essere copiata in moltissime realtà colpite sensibilmente dalla crisi. Un modo per dimostrare come siamo umani e soprattutto teniamo alla nostra economia e ai nostri negozi e bar di fiducia. Un euro per un qualcosa non ritirato o non consumato al giorno faranno tanto e ricominceremo a vivere con uno spirito diverso.